La prevenzione non va in vacanza | boom di visite con Amos

La prevenzione non va in vacanza, e Amos Partenio lo dimostra con un vero e proprio boom di visite senologiche gratuite. Nonostante il caldo afoso, oltre 100 cittadini di Mugnano del Cardinale hanno scelto di prendersi cura di sé, affidandosi all’esperienza del dottor Carlo Iannace e alle volontarie dell’associazione. È la prova che la salute non si ferma mai: il nostro impegno continua, perché la prevenzione salva vite.

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano le tappe della prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ieri pomeriggio, nel comune di Mugnano del Cardinale, oltre 100 le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, grazie agli ambulatori allestiti dalle volontarie dell'associazione, all'interno della sede del Consorzio dell'Ambito A6. Nonostante le alte temperature, tante persone hanno aderito all'iniziativa scegliendo la prevenzione in segno di amore per la propria salute. Per questo e per l'ottima riuscita degli ambulatori si ringraziano come sempre il senologo Carlo Iannace, per il suo costante e proficuo operato nei diversi comuni della provincia e non solo, e tutte le pazienti e i pazienti che si sono sottoposti alle visite gratuite credendo nell'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

