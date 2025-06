La prevenzione è il miglior farmaco Le parole di Meloni e Schillaci agli Stati generali

Il nostro impegno per la prevenzione rappresenta il miglior farmaco per un futuro più sano. Questa mattina a Napoli, si sono aperti gli Stati Generali della Prevenzione, un’occasione unica di confronto tra scienza, istituzioni e cittadini. Meloni e Schillaci hanno ribadito l’importanza di investire sulla prevenzione come strumento chiave per ridurre le malattie e migliorare la qualità della vita, dimostrando che la vera cura parte dalla prevenzione.

È iniziata stamattina a Napoli la prima giornata degli Stati generali della prevenzione, indetti dal ministero della Salute. Una due giorni che unisce tecnici, mondo scientifico e istituzioni per rafforzare il ruolo delle politiche preventive, dall’adozione di stili di vita sani alla partecipazione ai programmi di screening. I lavori si sono aperti alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’AZIONE DEL GOVERNO “Il nostro obiettivo è quello di passare da un sistema sanitario reattivo a uno proattivo capace di anticipare e contenere i rischi prima che diventino emergenze”, ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta con un videomessaggio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La prevenzione è il miglior farmaco. Le parole di Meloni e Schillaci agli Stati generali

