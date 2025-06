la prevedibile guerra iran israele e quelle che verranno

si applica più” avrebbe potuto frenare le ambizioni di Mosca e Teheran. Mentre le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, il panorama geopolitico si trasforma rapidamente, preannunciando scenari ancora più complessi e imprevedibili. In questo delicato contesto, è fondamentale comprendere come le alleanze e le strategie dei grandi protagonisti plasmeranno il futuro della regione e, di riflesso, del mondo intero.

Il giorno dopo la vittoria elettorale di Trump, nel novembre 2024, Vladimir Putin si lasciava andare a dichiarazioni trionfanti – insolitamente sincere – che salutavano l’alba di un Nuovo Ordine Mondiale. Si capisce: Trump era il più clamoroso frutto delle sue fatiche di una vita! D’ora in avanti – grazie alle intese del 2022-24, quando Trump era un privato cittadino -, non più il caos liberale, non più l’odiato diritto internazionale “che non esiste” (Putin), frutto delle lotte antifasciste del 1939-45. Non più la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (diritti umani), quella sui Diritti dei Popoli (autodeterminazione), il tribunale penale internazionale (contro il genocidio); tutta roba che la Russia comunista (alleata dei nazisti nel 1939, e poi costretta alla grande guerra patriottica dall’attacco hitleriano del 1941) e la Cina avevano sempre subito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it