La preseason inizia a prendere forma | amichevole contro il Lipsia il 2 agosto

L’attesa cresce: l’Atalanta si prepara a scendere in campo nella prima amichevole estiva contro il Lipsia, il 2 agosto alla Red Bull Arena. Questa sfida segna l’inizio ufficiale della preseason 2025/2026 sotto la guida del nuovo allenatore Ivan Juric, aprendo un nuovo capitolo per i nerazzurri. Mentre il calendario si definisce, i tifosi sono già pronti a vivere questa emozionante anteprima di una stagione tutta da scoprire.

Annunciata la prima amichevole estiva dell’ Atalanta: sabato 2 agosto i nerazzurri saranno di scena in Germania contro il Lipsia alla Red Bull Arena. Si tratta di una delle tappe della preseason 20252026, la prima sotto il comando del nuovo allenatore Ivan Juric. Il resto del calendario è ancora in fase di definizione. La sfida contro i tedeschi, che nell’ultima Bundesliga si sono classificati al settimo posto fuori da ogni piazzamento per l’Europa, avrà inizio alle 15. La vendita dei biglietti sarà attiva a partire da inizio luglio. Per il settore ospiti della Red Bull Arena, la squadra di casa mette a disposizione 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La preseason inizia a prendere forma: amichevole contro il Lipsia il 2 agosto

