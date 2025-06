La preoccupazione di Tajani per lo stretto di Hormuz e le conseguenze sul prezzo del petrolio e non solo La telefonata con il ministro iraniano Araghchi

La crescente tensione nello Stretto di Hormuz, alimentata dall’attacco israeliano all’Iran, sta facendo tremare i mercati mondiali e influenzando i prezzi del petrolio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo aver telefonato ad Araghchi, si propone come mediatore per scongiurare un’escalation che potrebbe avere conseguenze drammatiche non solo sul fronte energetico. L’Italia invita le parti coinvolte nel...

Una telefonata per proporsi come agente di una mediazione che al momento appare lontana, dopo l’ attacco di Israele all’Iran iniziato venerdì scorso. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato oggi pomeriggio con l’omologo, il ministro iraniano Abbas Araghchi, ipotizzando una mediazione. A spiegarlo è una nota della Farnesina, in cui si legge la dichiarazione del titolare della Farnesina: «L’Italia invita le parti coinvolte nel conflitto a ritrovare un dialogo. Ho chiesto al Ministro degli Esteri iraniano di continuare a tutelare la sicurezza per gli italiani presenti nella regione. Lavoriamo per una ripresa del negoziato contro la proliferazione nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

