La Polacca di Pink House conquista il Parlamento Europeo: un traguardo che celebra l’eccellenza artigianale di Aversa. Enzo Vitale, managing director del Pink House, commenta con entusiasmo l’emozionante occasione di confrontarsi con i vertici europei, portando il nostro dolce iconico alla ribalta internazionale. Un momento che sancisce il valore del Made in Italy e della tradizione dolciaria locale, aprendo nuove strade di promozione e crescita per le eccellenze del territorio.

La Polacca - autentica eccellenza dolciaria della città di Aversa- approda al Parlamento Europeo a Bruxelles. "È stato un momento davvero emozionante - commenta Enzo Vitale, managing director del Pink House - poter interloquire con i vertici del Parlamento Europeo del nostro dolce iconico

