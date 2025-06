La Pianese | Alessandro Birindelli verso la panchina con un contratto biennale

La Pianese si appresta a scrivere un nuovo capitolo con Alessandro Birindelli in panchina, dopo aver risolto le ultime riserve e pronto a firmare un contratto biennale. L’ex tecnico della Primavera dell’Empoli, noto per il suo 3-5-2, avrà il compito di ripetere le imprese della scorsa stagione. Con una rosa rinnovata e motivata, Birindelli si prepara a guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi e successi da conquistare sul campo.

La Pianese in settimana sciogliere le riserve riguardo al nuovo allenatore che con tutta probabilità sarà Alessandro Birindelli. L'ex tecnico della Primavera dell'Empoli sembra infatti orma da giorni aver trovato l'accordo per un contratto biennale con il ds Cangi e a lui sarà dato il difficile compito di ripetere la clamorosa stagione scorsa targata Prosperi e Formisano. A Birindelli, che solitamente predilige il 3-5-2, sarà consegnata una rosa che potrebbe essere in parte composta da reduci della scorsa stagione, in una sorta di filo conduttore col recente passato. Tra i calciatori che hanno ancora l'accordo con il club amiatino per la prossima stagione ci sono i difensori Ercolani, Polidori e Chesti, i centrocampisti Nicoli, Proietto e Simeoni e gli attaccanti Mastropietro e Mignani (nella foto).

