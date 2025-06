La partita di Graziano ad Affari Tuoi | Come operaio non arrivavo a fine mese così mi sono inventato il lavoro

La storia di Graziano, il pacchista dell’Abruzzo e venditore ambulante di arrosticini, ci ricorda quanto la vita possa riservare sorprese inattese. Dopo aver tentato di farcela da solo, senza arrivare a fine mese, si ritrova a casa con la moglie Melinda, senza premi né vincite. Un racconto che ci insegna il valore della resilienza e delle sfide quotidiane, lasciandoci con una riflessione profonda sulla forza di andare avanti. Continua a leggere...

Partita senza lieto fine per Graziano ad Affari Tuoi. Il pacchista della Regione Abruzzo, venditore ambulante di arrosticini, è tornato a casa con la moglie Melinda a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Graziano lascia Affari tuoi: la storia di un venditore di arrosticini che conquista il pubblico - Il 16 giugno 2025, il game show “Affari tuoi” ha visto l’uscita di scena di Graziano, un venditore ambulante di arrosticini proveniente da Atri, in provincia di Teramo. Secondo ecodelcinema.com