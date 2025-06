La nuova era di Kate Moss è firmata Zara

Scoprite la rinascita di un’icona con la nuova capsule “Festival by Kate Moss” di Zara, per la Primavera/Estate 2025. Dopo il successo del debutto autunnale, Kate torna a sorprendere, questa volta coinvolgendo Bobby Gillespie dei Primal Scream in un mix di stile e personalità. Un guardaroba d’autore, tra sensualità e originalità, che promette di ridefinire le tendenze della stagione. La moda si reinventa, e la magia ha appena inizio.

La supermodella britannica più iconica di sempre torna protagonista nel mondo della moda con la sua seconda capsule per Zara: si chiama Festival by Kate Moss e fa parte della PrimaveraEstate 2025. Dopo il successo del debutto autunnale, Kate Moss rafforza la collaborazione con il brand spagnolo e coinvolge in questa nuova avventura anche Bobby Gillespie, frontman dei Primal Scream e suo grande amico. Un guardaroba d'autore, tra sensualità e spirito ribelle. Kate Moss per Zara La nuova collezione è frutto di un intenso lavoro creativo a sei mani: Kate Moss, la sua stylist di lunga data Katy England e, per la prima volta, l'energia maschile e alternativa di Bobby Gillespie.

