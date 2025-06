La notte rosa in compagnia della band Jbees con musica anni ' 70 e ' 90

Preparati a vivere una notte magica sotto le stelle: sabato 21 giugno, Marina di Ravenna si trasforma in un palcoscenico vibrante per la Notte Rosa, con l’energia travolgente dei Jbees. La band, composta da 9 talentuosi artisti, ci condurrà in un viaggio musicale dagli anni ’70 agli ’90, tra hit internazionali e italiane. Non perdere questa occasione unica di ballare, sognare e immergerti in un’atmosfera indimenticabile!

La Notte Rosa della Riviera Romagnola compie vent'anni. Torna dal 20 al 22 giugno, la musica sarà protagonista #ANSA Vai su Facebook

Dal 20 al 22 giugno torna la Notte Rosa. «Tutta l’ospitalità e la socialità della Romagna» - Concerti gratuiti, spettacoli, performance, installazioni artistiche, fuochi d’artificio e albe mozzafiato. Riporta ravennaedintorni.it