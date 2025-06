La notte delle stelle 2025 | premi ai protagonisti del calcio dilettanti toscano

La notte delle stelle 2025 sta per tornare, un evento imperdibile che celebra i protagonisti del calcio dilettantistico toscano. Mercoledì 18 giugno, l’Art Hotel Museo di Prato ospiterà questa prestigiosa serata dedicata ai migliori delle categorie Eccellenza e Promozione della stagione 2024/25. Un’occasione unica per riconoscere il talento, la passione e l’impegno di chi rende grande il calcio amatoriale toscano. Non perdetevi questo appuntamento di grande atmosfera e prestigio!

Conto alla rovescia per l'edizione 2025 de " La notte delle stelle ". Mercoledì 18 giugno torna l'appuntamento piĂą atteso fra gli addetti ai lavori del calcio dilettanti. Torna la serata in cui verranno distribuiti i riconoscimenti ai "migliori" della stagione 202425 in Eccellenza e Promozione, organizzata come sempre dall'Almanacco del Calcio Toscano e da Tv Prato, in collaborazione con la Nazione. La cerimonia si terrĂ all'Art Hotel Museo di viale della Repubblica, a due passi dal Museo Pecci, accanto all'uscita di Prato Est dell'autostrada Firenze-Mare per agevolare anche tutti i premiati che arrivano da fuori provincia.

