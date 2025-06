La Notte dei Cento Catini celebra il Solstizio d' Estate tra danze sortilegi e acque profumate

La notte dei Cento Catini trasforma Novafeltria in un palcoscenico magico, dove danze ancestrali, sortilegi misteriosi e acque profumate si intrecciano in un rito millenario. Lunedì 23 giugno, a partire dalle ore 18:00, la 37ª Edizione rivivrà tra luci soffuse e atmosfere incantate, portando ancora una volta la tradizione al centro dell’attenzione. Un appuntamento imperdibile per immergersi nella magia del solstizio e scoprire i segreti nascosti nel cuore della città .

L'appuntamento con la tradizione è pronto a rinnovarsi e inondare di sortilegi e stregonerie il centro storico della cittadina di Novafeltria. Lunedì 23 giugno (a partire dalle ore 18:00), infatti, torna la 37° Edizione de La notte dei Cento Catini e celebrare così l'avvento del Solstizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La "Notte dei Cento Catini" celebra il Solstizio d'Estate tra danze, sortilegi e acque profumate

In questa notizia si parla di: notte - cento - solstizio - sortilegi

Gli hotel a 5 stelle più economici al mondo costano poco più di cento euro a notte - Se sogni di vivere il lusso senza svuotare il portafoglio, sei nel posto giusto! Gli hotel a 5 stelle più economici al mondo offrono servizi di altissimo livello a prezzi sorprendenti, spesso poco sopra i cento euro a notte.

La Notte dei Cento Catini celebra il Solstizio d'Estate tra danze, sortilegi e acque profumate; La Notte dei Cento Catini celebra il Solstizio d'Estate tra sortilegi, danze e acque profumate.

Novafeltria, la notte dei Cento Catini - Torna a Novafeltria la festa delle Streghe conosciuta come Notte dei Cento Catini per rendere omaggio al Solstizio d’Estate. Scrive ilrestodelcarlino.it

Dal 20 al 22 giugno andrà in scena La Notte Rosa. Oltre cento eventi fra concerti e spettacoli per celebrare la grande festa del solstizio - Un viaggio in Romagna alla scoperta della storia, cultura e tradizioni che raccontano la “terra del sorriso”. Come scrive quotidiano.net