La notte bianca delle chiese ingresso libero e accompagnatori per conoscere i luoghi della città

La notte bianca delle chiese a Perugia è un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti del patrimonio religioso cittadino in un’atmosfera magica e coinvolgente. Con ingresso libero e accompagnatori dedicati, questa iniziativa nell’anno Giubilare della Speranza offre un viaggio tra storia, arte e spiritualità. Un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori che desiderano vivere momenti di cultura e fede sotto le stelle, lasciandosi affascinare dai luoghi più suggestivi della città.

Nell’anno Giubilare dedicato alla Speranza, l’associazione Frammenti in collaborazione con l’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, organizza la "Notte Bianca delle Chiese", che si svolgerà sabato 21 giugno, dalle ore 20.30 alle ore 23.30, in cui sarà possibile visitare alcune chiese del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La "notte bianca" delle chiese, ingresso libero e accompagnatori per conoscere i luoghi della città

