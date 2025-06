La nostra rivalsa di vittime da effetto avverso è dire io sono Io sono con lo strazio del mio corpo e la mia storia clinica

In un mondo in cui le parole hanno peso e le verità sono spesso nascoste, la nostra rivalsa nasce dall’affermazione di chi ha vissuto il dolore e l’ingiustizia. Quando ci chiedono di dimostrare che il vaccino è la causa, rispondiamo con fermezza: “Dimostrami che non lo è”. Le fonti, infatti, ora rivelano ciò che per anni è stato negato, svelando un’altra verità. È difficile riassumere in dieci minuti tutto ciò che conta, ma questa battaglia continua, perché la verità merita di emergere.

Quando vi diranno dimostrami che è stato il vaccino, rispondete: dimostrami che non è stato il vaccino. Quando insisteranno, dove sono le fonti?, rispondete: le fonti hanno i nomi dei produttori, che hanno ammesso tutto ciò che avevano negato per 4 anni. È difficile riassumere in dieci minuti.

