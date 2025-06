La mossa della frustrazione di Mediobanca per evitare di perdere il referendum su Nagel.

Il weekend appena trascorso ha segnato un capitolo cruciale nel risiko bancario, con Mediobanca che adotta una mossa strategica per evitare di perdere il referendum su Nagel. Tensioni alle stelle e manovre sottotraccia si intrecciano in un quadro di grandi cambiamenti, lasciando gli osservatori ansiosi di scoprire quale sarà il prossimo colpo di scena. Il gioco è appena iniziato: scopri tutti i dettagli accedendo al nostro approfondimento completo.

È stato un weekend da paura per il risiko bancario. Il rullo di tamburi che preannunciava nuovi eclatanti sviluppi si è sentito già in settimana con la notizia dell’entrata in camp. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it