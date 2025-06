La mia arte per cambiare il mondo | la cerimonia di premiazione al Museo Salinas

La mia arte per cambiare il mondo prende vita alla cerimonia di premiazione al Museo Salinas, un momento di celebrazione e ispirazione. Premiando progetti innovativi in ambito artistico, architettonico, editoriale e culturale, si riconoscono le menti che plasmano un futuro diverso, ricco di idee nuove e percorsi creativi sorprendenti. Ideato e promuovendo un cambiamento profondo, questo evento invita tutti a sognare e costruire un mondo migliore, passo dopo passo.

Premi per progetti artistici, architettonici, editoriali e culturali che promuovono processi di cambiamento in termini di idee nuove, nuova consapevolezza, nuovi punti di vista, nuovi processi, nuove tecniche, nuovi contenuti, nuovi percorsi creativi per costruire un nuovo mondo.

