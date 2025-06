La mensilità aggiuntiva prevista tra giugno e luglio non è destinata a tutti

La mensilità aggiuntiva di giugno e luglio, nota come quattordicesima, rappresenta un momento di sollievo e speranza per molti lavoratori e pensionati, specialmente in tempi di elevati costi. Tuttavia, non tutti hanno diritto a questa somma extra automaticamente. Quest’anno, la distribuzione avverrà tra i mesi di giugno e luglio, offrendo un’occasione unica per pianificare viaggi e vacanze. Ma scopriamo insieme chi può beneficiarne e come fare.

G iugno, anche se non per tutti, è il mese della quattordicesima mensilità, un momento sempre molto atteso da lavoratori e pensionati, soprattutto in un periodo di rincari e difficoltà finanziarie. Non tutti, però, ne hanno diritto automaticamente. Questa somma aggiuntiva è, infatti, prevista solo per alcune categorie. Per quest’anno, la quattordicesima sarà erogata tra giugno e luglio. Ma capiamo meglio. Viaggi e vacanze: più del 40% degli italiani eviterà l’alta stagione X Cos’è la quattordicesima e chi ne ha diritto. La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, ma non è universale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La mensilità aggiuntiva prevista tra giugno e luglio non è destinata a tutti

In questa notizia si parla di: giugno - tutti - mensilità - aggiuntiva

Giugno Pisano 2025: tutti gli eventi da non perdere - Giugno a Pisa si accende di magia con il Giugno Pisano 2025, un mese ricco di eventi imperdibili. Tra luci, storia e tradizioni, la città si trasforma in un palcoscenico vivace che celebra il suo patrimonio culturale e spirituale.

La quattordicesima mensilità, conosciuta anche come “premio feriale”, è un’importante integrazione economica che molti lavoratori dipendenti e pensionati italiani ricevono ogni anno tra giugno e luglio. Si tratta di una mensilità aggiuntiva rispetto alle dodici m Vai su Facebook

Quattordicesima 2025: cos’è, chi la riceve e quando arriva; Quattordicesima 2025: chi ne ha diritto, quando arriva; Quattordicesima pensione INPS: date e importi nel cedolino di luglio.