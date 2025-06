La me bèla Piaseinsa corteo degli ultras per la sicurezza

La Curva Nord del Piacenza Calcio si mobilita ancora una volta per una causa fondamentale: la sicurezza e il rispetto del nostro territorio. Il corteo, previsto per il 25 giugno alle 20, partirà dal Pubblico Passeggio e attraverserà le vie della città, unendo tifosi e cittadini in un gesto forte contro il degrado. Unisciti a noi per dimostrare che l’unione fa la forza e che Piacenza merita un futuro migliore.

«Tutti in strada contro il degrado» La Curva Nord del Piacenza Calcio scende nuovamente in piazza, come aveva già fatto in passato, per la sicurezza. Il 25 giugno, alle 20, con partenza dal Pubblico Passeggio, vicino al liceo Respighi, un corteo della curva, aperto a tutti, si sposterà per le vie.

