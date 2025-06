La marcia per Gaza In 8mila a Marzabotto | Stop al genocidio

la marcia per Gaza riunisce 8.000 persone a Marzabotto, unendosi in un gesto di solidarietà contro il genocidio. Tra i volti carichi di storia e speranza, si intrecciano storie di dolore e resistenza, creando un filo invisibile che collega le terre di guerra alle nostre radici. È un richiamo potente a non dimenticare: mentre la pace è un diritto universale, la lotta per essa attraversa ogni confine e cuore.

C'è un filo rosso che, da ieri, unisce i crinali dell'Appennino bolognese con il deserto di macerie e sangue nella Striscia di Gaza. Il parallelismo passa davanti agli occhi quando i fazzoletti dei partigiani – che coprono le rughe gonfie di storia e dolore – sfilano accanto alle magliette da calcio del Marocco, con il numero 2 e il nome di Achraf Hakimi sulle spalle, mentre un ragazzo chiama un coetaneo in arabo. Una cartello recita "Mentre la guerra avanza, l'umanità arretra" vicino a un altro con scritto: "Stop bombing Gaza". Ci sono le bandiere di dozzine di sezioni dell'Anpi, si mischiano tra quelle della Palestina.

