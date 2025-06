La mamma con i figli sul treno e l’uomo che la aggredisce perché un bambino lo ha sfiorato

In un pomeriggio qualunque, un viaggio tra Roma e Milano si trasforma in un incubo per Matilde Daverio e i suoi figli. Un gesto inatteso e violento scuote la tranquillitĂ di una famiglia come tante, portando alla luce le fragilitĂ e le tensioni che spesso si celano dietro la routine quotidiana. La loro storia, raccontata con coraggio e sinceritĂ , ci invita a riflettere sul rispetto e la sicurezza nei momenti di condivisione pubblica.

Matilde Daverio, 32 anni, ha quattro figli. Ha scritto una lettera al Corriere della Sera per raccontare quello che le è accaduto alle 15 di venerdì 12 giugno 2025. Viaggiava a bordo di un treno Italo 9940 da Roma a Milano. Aveva occupato tre posti, uno per sé e gli altri per due dei suoi quattro figli. Ovvero Giacomo (6 anni) e Filippo (7). Il viaggio va avanti tranquillamente: Filippo dorme fino a Firenze, Giacomo si fa leggere Il Mago di Oz. Poi una partita di carte, una storia a fumetti e l'arrivo alla Stazione Centrale. E qui accade il fattaccio. Il racconto. «Ci prepariamo a scendere. Nell'alzarsi dal suo posto, Giacomo accidentalmente sfiora con il piede la gamba del quarto passeggero del tavolino, seduto con le gambe accavallate di fronte a lui, il quale manifesta un irrequieto disappunto per essere stato sfiorato.

Pubblichiamo la lettera indirizzata al Direttore Luciano Fontana della lettrice Matilde Daverio, madre di quattro figli, che racconta la sua disavventura su un viaggio in treno da Roma a Milano. Ore 15.00 di venerdì 12 giugno 2025. Salgo sul treno Italo 9940 a R

