La maledizione di Ibiza spaventa Sinner | l’ha fatto di nuovo

La maledizione di Ibiza sembra aver colpito ancora una volta, ma Jannik Sinner non si lascia intimidire. Dopo un Roland Garros difficile, il talento italiano ha scelto di ricaricare le energie in modo diverso, immergendosi nella famiglia e dedicandosi a momenti di relax. È pronto a rompere gli schemi e a ribaltare la situazione, dimostrando che la forza di volontà può sconfiggere ogni maleficio. La sfida è aperta: chi vincerà questa volta?

La maledizione di Ibiza colpirà ancora? Non lo sappiamo ancora, ma Jannik Sinner è già pronto a guastargli la festa e a ribaltare la situazione. Hanno molte cose in comune, ma sono anche tanto diversi. Lo dimostra il fatto che, archiviato il Roland Garros, abbiano deciso di ricaricare le pile in maniera opposta. Jannik Sinner è tornato a casa, si è goduto la famiglia – portando anche il gatto dal veterinario – e ha giocato a ping-pong insieme agli amici di sempre. La maledizione di Ibiza spaventa Sinner (AnsaFoto) – Ilveggente.it Carlos Alcaraz, invece, ha fatto rotta su Ibiza, dove si presume abbia festeggiato alla grande il quinto titolo del Grande Slam che aveva appena portato a casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - La maledizione di Ibiza spaventa Sinner: l’ha fatto di nuovo

