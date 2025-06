La maledizione dell’acqua Malori omicidi e annegamenti Sono otto i morti dal 2011 a oggi

Il lago di Bilancino, un incantevole scenario del Mugello, nasconde però un oscuro segreto: otto vittime dal 2011 a oggi, tra annegamenti, malori e tragedie di vario genere. Un bilancio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di questa preziosa risorsa naturale. La lista nera si arricchisce di storie drammatiche, rendendo il lago quasi...

Con la tragedia di ieri sale a otto il numero di vittime del lago di Bilancino dal 2011 a oggi. Nella lista nera ci sono anche due esistenze spezzate da episodi di violenza avvenuti sulle sponde dello specchio d’acqua del Mugello. Tutte le altre invece sono legate alle acque di piombo di Bilancino così ’pesanti’ da tirare a fondo e, in caso di malori, da rendere difficile la risalita. Per questo la lista dei precedenti parla di un lago quasi maledetto che non smette di fagocitare vite. Come quella della donna di 31 anni, residente a Firenze, scomparsa l’11 settembre del 2021, mentre faceva il bagno con due amiche con le quali era andata a fare una gita. 🔗 Leggi su Lanazione.it