la maggioranza relativa degli italiani boccia il terzo mandato

La maggioranza degli italiani si oppone al terzo mandato per sindaci e presidenti di regione, riflettendo un forte desiderio di rinnovamento e rispetto delle regole democratiche. Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24, il 48% degli intervistati boccia la proposta, evidenziando come questa questione diventi un tema caldo nel dibattito politico nazionale. Ma quali saranno le conseguenze di questa opinione pubblica sulla politica locale e nazionale?

La maggioranza relativa degli italiani non vuole consentire ai sindaci dei comuni più grandi e ai presidenti di regione di correre per un terzo mandato. Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24, il 48% degli intervistati boccia la proposta tornata d'attualità tra le file del governo di.

