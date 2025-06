La lunga attesa è finita Filippini è tornato a casa da Gerusalemme | La speranza sempre

Dopo un lungo e atteso viaggio, monsignor Roberto Filippini è finalmente tornato in Italia, tra abbracci e emozioni condivise. La sua partenza da Gerusalemme, simbolo di fede e speranza, si conclude con il rientro a Pescia, portando con sé un messaggio di pace e resilienza. La delegazione toscana, unita dalla spiritualità, ha vissuto un pellegrinaggio che ha rafforzato i legami e acceso nuove speranze per il futuro.

Pescia (Pistoia), 16 giugno 2025 – È rientrato in Italia, insieme agli altri vescovi toscani, monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia. Il volo proveniente da Amman, in Giordania, è atterrato ieri sera intorno alle 20.30 all’aeroporto di Milano Malpensa, segnando la conclusione di un pellegrinaggio che resterà impresso nel cuore di chi vi ha partecipato. La delegazione, composta da 32 tra vescovi, frati e laici, stava prendendo parte a un pellegrinaggio di solidarietà e vicinanza in Terra Santa, iniziato lunedì 9 giugno, organizzato dalla Conferenza Episcopale Toscana. Il viaggio si era svolto inizialmente secondo programma, ma la situazione è precipitata nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno, quando un violento attacco missilistico — scatenato da Israele contro obiettivi in Iran, in risposta a precedenti minacce — ha messo in allerta tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it