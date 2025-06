La lite per un errore ai fornelli e le coltellate | aiuto cuoco fermato per l' omicidio del 17enne

Una lite scoppiata per un errore ai fornelli è degenerata in tragedia: un aiuto cuoco di 21 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo il tragico episodio che ha coinvolto un 17enne nelle cucine di Masseria Adinolfi. La scena si è trasformata in un dramma che scuote la comunità, e le autorità non hanno esitato a intervenire prontamente per assicurare giustizia e prevenire ulteriori rischi.

Un aiuto cuoco di 21 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di un 17enne avvenuto domenica nelle cucine di Masseria Adinolfi, a Sant’Angelo in Formis. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, temendo una possibile fuga del giovane, ha spiccato un fermo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - La lite per un errore ai fornelli e le coltellate: aiuto cuoco fermato per l'omicidio del 17enne

