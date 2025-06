La Lista Schmidt si allarga | E alle Regionali ci saremo In corsa Sabatini

La Lista Schmidt si espande, portando una ventata di novità anche alle regionali, con Sabatini in corsa. Il primo volto emergente è Alvaro Ringressi, medico in pensione e figura di rilievo nel quinto quartiere, eletto con la Lega. "Valori e battaglie condivise mi hanno spinto a questa scelta", afferma il cattolico Ringressi, sottolineando come la sacralità della vita sia il principio più fondamentale su cui si basa il suo impegno.

La Lista Schimdt si allarga e piazza il suo primo uomo nei quartieri. È Alvaro Ringressi, medico in pensione, eletto nel 5 in quota Udc con la lista della Lega. "Valori e battaglie comuni mi spingono a questo passo", dice Ringressi, cattolico - "ritengo la sacralità della vita la cosa più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La Lista Schmidt si allarga: "E alle Regionali ci saremo". In corsa Sabatini

In questa notizia si parla di: lista - allarga - schmidt - regionali

La Lista Schmidt si allarga: E alle Regionali ci saremo. In corsa Sabatini.

La Lista Schmidt si allarga: "E alle Regionali ci saremo". In corsa Sabatini - Entra il primo consigliere di quartiere, Alvaro Ringressi nel 5 dall'Udc, mentre il centrodestra unito denuncia "un altro primato, le interrogazioni senza risposta" ... Come scrive firenzetoday.it

Spese elettorali, lista Schmidt: “Esposto per fare chiarezza. Il Pd non può trincerarsi dietro il silenzio” - La lista civica di Eike Schmidt interviene sul caso emerso a Prato, dove la sindaca Ilaria Bugetti è accusata di un sistema di scambi di favori e ... Si legge su gonews.it