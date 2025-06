La Juve vuole blindare Yildiz | pronto il rinnovo con adeguamento

La Juventus si prepara a blindare Kenan Yildiz, offrendo un rinnovo con adeguamento contrattuale per consolidare il suo talento e sventare l'assalto delle grandi europee. Con il suo grande potenziale emerso nella prima stagione da titolare, Yildiz si conferma una pedina chiave nel progetto bianconero. La strategia della Juve mira a rafforzare il legame con il giovane turco, assicurandosi che il suo futuro sia ancora sotto il segno della Vecchia Signora.

Per allontanare le attenzioni delle big europee la Juve è pronta a formulare a Yildiz un’offerta di rinnovo con aumento dell’ingaggio Se c’è un giocatore di questa Juventus che fa gola a molti top club europei, questo è certamente Kenan Yildiz. Il talento turco, nella sua prima stagione da titolare in bianconero, dopo le prime presenze accumulate nel 202324, ha dimostrato di avere davvero un grande potenziale, seppur in un’annata complicata per la sua squadra. Il classe 2005 è risultato infatti uno dei migliori della Juventus 202425: tante le occasioni in cui il suo apporto è stato fondamentale e pochi i momenti bassi, anche fisiologici per un giocatore giovane come lui. 🔗 Leggi su Sportface.it