La guerra tra Israele e Iran presenta il conto | impennata del prezzo dei carburanti con la benzina che arriva a oltre 1,70 euro a litro

L’apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran non ha sconvolto solo gli equilibri geopolitici del Medio Oriente, ma ha fatto sentire i suoi effetti anche sulle tasche degli automobilisti. I mercati petroliferi, già in tensione, hanno reagito con un’impennata dei prezzi: il Brent ha registrato un balzo del 10% per poi stabilizzarsi intorno ai 75 dollari al barile, riportandosi ai livelli di inizio aprile. La ripercussione più immediata si è vista nel Mediterraneo, dove le quotazioni dei prodotti raffinati hanno toccato i massimi da oltre un mese. La benzina è salita di circa due centesimi al litro, il gasolio di tre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it