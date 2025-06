La grande ingiustizia delle tasse sulle eredità | colpiscono di più chi riceve meno Ecco lo studio che spiega come rimediare

Le tasse sulle eredità rappresentano una vera e propria ingiustizia sociale. Mentre le piccole eredità, che favoriscono la riduzione delle disuguaglianze, sono tassate più di quelle consistenti, si perpetuano squilibri che minano la mobilità sociale e la fiducia nelle istituzioni. È giunto il momento di rivedere il sistema: ecco alcune strategie per rimediare e promuovere una società più equa e dinamica.

Le piccole eredità diffuse diminuiscono le disuguaglianze di ricchezza, perché migliorano la condizione economica di famiglie che si collocano nella fascia intermedia della distribuzione dei patrimoni. Eppure sono tassate, in proporzione, più di quelle grandi che sulle disuguaglianze hanno un impatto negativo, con tutto quel che ne deriva in termini di minore mobilità sociale, sfiducia nelle istituzioni, indebolimento della crescita. Rimediare non sarebbe complicato, perché esiste una precisa "soglia critica" oltre la quale gli svantaggi per la società suggeriscono di aumentare il carico fiscale.