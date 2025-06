La Goccia fredda ha smorzato l' afa sulla Lombardia ma da mercoledì tornano sole e caldo per tutta la settimana

La goccia fredda ha temporaneamente allentato la morsa del caldo sulla Lombardia, regalando qualche ora di sollievo. Tuttavia, la tregua sarà breve: da mercoledì tornano sole e temperature elevate, mantenendo la regione sotto il caldo torrido per tutta la settimana. Quanto durerà questa breve pausa? Ecco cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni.

Quanto durerà la mini tregua dal grande caldo che ha stretto in una morsa mezza Italia e la Lombardia in particolare nella settimana appena trascorsa? Il temporale che si è abbattuto domenica sera sulla nostra regione ha concesso qualche ora di sollievo, con temperature sulla Pianura Padana appena più accettabili nella mattinata di oggi e in calo di 4 o 5 gradi rispetto a quelle elevate degli ultimi tre giorni. Un'attenuazione del grande caldo che persiste ancora oggi sull'Italia nordorientale, ed è legata soprattutto a una sacca di bassa pressione proveniente dal Nord Europa che inciderà maggiormente, portando instabilità e temporali su Triveneto ed Emilia-Romagna interessando in parte anche la Lombardia orientale, quindi le province di Brescia, Mantova e Cremona.

Torna il sereno sulla Lombardia: sole e caldo fino al weekend - Dopo il maltempo di martedì, la Lombardia può finalmente sorridere: l'anticiclone porta sole e temperature miti fino al weekend.

