La Giunta allunga i pass Chi ha pagato per il centro può cercare gratis in Villa

Ottime notizie per i residenti del centro storico: la giunta ha deciso di estendere i benefici dei pass parcheggio, offrendo gratuitamente il permesso Zpru5 Villa Reale a chi possiede già il pass annuale per la Zpru1. Un passo importante per alleggerire il traffico e facilitare la vita di chi vive e lavora nel cuore della città. Questa iniziativa dimostra l'impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità urbana e il benessere dei cittadini.

Buone notizie per i residenti del centro storico: a partire dal 1° luglio chi è già in possesso del pass annuale da 150 euro per parcheggiare nella Zpru1 – la Zona di particolare rilevanza urbanistica del centro – potrà ottenere gratuitamente anche il permesso per la Zpru5 Villa Reale (dove il costo annuale del pass è invece di 25 euro). L’obiettivo è alleggerire la pressione del parcheggio nel centro storico, dove gli stalli disponibili sono pochi e molto richiesti, offrendo ai residenti nuove opportunità vicine. Il pass aggiuntivo sarà disponibile su richiesta tramite il portale di Monza Mobilità (www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Giunta allunga i pass. Chi ha pagato per il centro può cercare gratis in Villa

In questa notizia si parla di: pass - centro - villa - giunta

Giunta alla sua sesta edizione, la Biennale di Timi?oara, in Romania, intreccia passato e presente nelle tre location in città. L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 13 luglio Vai su Facebook

La Giunta allunga i pass. Chi ha pagato per il centro può cercare gratis in Villa; Parcheggi, pass gratuito per la zona Villa Reale per chi è già titolare di quello per il Centro Storico; Strisce blu Monza: ai residenti del centro pass anche per la zona Villa Reale, possibili convenzioni con attività.

La Giunta allunga i pass. Chi ha pagato per il centro può cercare gratis in Villa - Buone notizie per i residenti del centro storico: a partire dal 1° luglio chi è già in possesso del pass annuale da 150 euro per parcheggiare nella Zpru1 – la Zona di particolare rilevanza urbanistica ... Segnala msn.com