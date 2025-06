la giudice trovata morta in casa a pesaro riesumato il corpo sei gli indagati

Il mistero avvolge ancora la tragica scomparsa della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua casa di Pesaro. Inizialmente considerato un suicidio, il caso è ora riaperto con un nuovo inquietante sviluppo: il corpo è stato riesumato e gli indagati aumentano. Un’indagine che potrebbe finalmente fare luce su una vicenda intricata e ricca di segreti, aprendo nuove prospettive sulla verità che si cerca da tempo di svelare.

Un caso in un primo momento chiuso come suicidio, ma che ora potrebbe svelare una nuova veritĂ . E’ quello della morte della giudice molisana Francesca Ercolini, in servizio al Tribunale di Ancona, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre del 2022. Il corpo della donna, dopo i funerali, fu portato al cimitero di Riccia (Campobasso), paese d’origine della famiglia, e lì ha riposato. 🔗 Leggi su Feedpress.me