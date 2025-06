LA GENUINITA’ DEL RISORGIMENTO

La genuinità del Risorgimento italiano risiede nella nostra capacità di celebrare con orgoglio e sobrietà un momento fondamentale della nostra storia, anche se a differenza degli americani, spesso preferiamo non farne un rito ufficiale. Il nostro “4 luglio” è il 17 marzo, data simbolo dell’Unità d’Italia, celebrata con particolare entusiasmo nel 2011 per il suo centocinquantesimo anniversario. Ma quale è davvero il valore di questa ricorrenza?

A differenza degli Americani, noi Italiani non abbiamo una "Festa dell'Indipendenza"; o meglio, ce l'avremmo ma siamo soliti non festeggiarla. Il nostro "4 luglio" cade il 17 marzo di ogni anno dal 1861, giorno in cui, come ben sappiamo, è stato proclamato il Regno d'Italia. L'ultima volta che lo abbiamo ricordato ufficialmente è stato il 2011, nel centocinquantenario dell'Unità d'Italia, un anniversario caratterizzato da chi la sparava più grossa contro il nostro Risorgimento: le miserabili polemiche politiche contro la decisione di dichiarare il 17 marzo giornata di festa, con la patetica motivazione di non sprecare un giorno di lavoro, oppure il profluvio di libri, cosiddetti "revisionisti", di autori tutti impegnati a descrivere il Risorgimento come una grande truffa, in particolare per il Sud.