La gentilezza il tumore i figli e il sogno scudetto | tutte le vite di Achille Polonara

Achille Polonara, l’eroe silenzioso della Virtus, incarna la forza e la speranza oltre il parquet. Nel 2023 ha affrontato un tumore ai testicoli, e ora si trova a combattere una leucemia mieloide, proprio mentre i suoi compagni sfidano Brescia nella finale scudetto. Una testimonianza di resilienza e umanità, che ci ricorda come la vera vittoria si trovi anche nella tenacia di chi lotta contro le avversità.

Nel 2023 l'ala della Virtus aveva già combattuto un tumore ai testicoli. Oggi la diagnosi di leucemia mieloide, proprio mentre i compagni si giocano la finale scudetto contro Brescia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La gentilezza, il tumore, i figli e il sogno scudetto: tutte le vite di Achille Polonara

In questa notizia si parla di: tumore - scudetto - gentilezza - figli

La gentilezza, il tumore, i figli e il sogno scudetto: tutte le vite di Achille Polonara.

Tumore al seno: avventure illustrate per spiegare ai figli il ritorno della malattia - È questo il tentativo della mamma con un tumore al seno metastatico di far accettare ai figli la malattia e trovare insieme un modo per vivere insieme momenti di gioia nonostante tutto. Si legge su repubblica.it

Novella 'Le avventure nel barattolo' per spiegare tumore a figli - Al centro della novella illustrata la delicata comunicazione del tumore al seno metastatico ai figli ma anche come affrontare i momenti più complessi che le terapie comportano e come condividere ... Lo riporta ansa.it