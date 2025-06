La Gaberiana Andrea Scanzi presenta quattro serate per rivivere la magia del Signor G

Firenze si prepara ad accogliere un evento imperdibile: quattro serate dedicate a rivivere la magia del Signor G, con Andrea Scanzi e la sua “La Gaberiana”. Un viaggio tra musica, passione e impegno, dove dodici personalità della cultura si uniscono per celebrare l’eredità di Giorgio Gaber. Un’occasione unica per riscoprire il coraggio di essere autentici e liberi. E tutti quanti con l'eredità musicale e l'impegno politico del Signor G. Un’esperienza che non dimenticherete.

Firenze, 16 giugno 2025 - Il coraggio di esporsi. Con coerenza, talento e passione. E' forse questo il trait d'union che lega le dodici personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che parteciperanno alla terza edizione de "La Gaberiana" con il direttore artistico Andrea Scanzi. E tutti quanti con l'eredità musicale e l'impegno politico del Signor G. Artisti e intellettuali, servitori dello Stato e semplici battitori liberi, uniti per ricostruire nello storico quartiere dell'Isolotto quel "luogo del pensiero", crocevia di incontro, condivisione e partecipazione, che fu il Teatro della Canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Gaberiana, Andrea Scanzi presenta quattro serate per rivivere la magia del Signor G.

