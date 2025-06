La Fratres celebra a Catania la Giornata mondiale del donatore con una sfilata

A Catania, la Fratres ha trasformato un gesto di solidarietà in uno spettacolo di stile e generosità, unendo moda e donazione di sangue per sensibilizzare e coinvolgere la comunità. La sfilata del 14 giugno ha dimostrato come due mondi apparentemente distanti possano convergere con successo, rafforzando il messaggio che ogni donatore è un eroe quotidiano. Un esempio vincente di come l’arte e la solidarietà possano camminare insieme verso un obiettivo comune.

Moda e donazione di sangue, due mondi molto diversi riusciti ad unirsi efficacemente per raggiungere il comune obiettivo di promuovere la donazione di sangue. Il legame si è perfezionato nell’ambito della “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” 2025, celebrata a Catania sabato scorso 14 giugno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La Fratres celebra a Catania la "Giornata mondiale del donatore" con una sfilata

In questa notizia si parla di: catania - giornata - mondiale - donatore

Calcio a 5, Napoli-Meta Catania è il piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare - Il grande finale della stagione regolare di Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si avvicina, con tutte le partite in programma domenica 18 maggio alle 20.

Giornata mondiale del donatore di sangue, evento @fratrescem Anteprima di "Donare è di moda" Sfilata a cura di @liliana_nigro (@abacatania) Trucco e parrucco studenti di Archè Soprano: Maria Grazia Tringale #catania #formazione #scuoledicatania # Vai su Facebook

La Fratres celebra a Catania la Giornata mondiale del donatore con una sfilata; Catania, domani la Fratres celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue; Donazione sangue. Catania (Tsrm e Pstrp Milano): “Ruolo delle professioni sanitarie cruciale”.

La Fratres celebra a Catania la "Giornata mondiale del donatore" con una sfilata - Gli abiti indossati dalle modelle sono stati realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti Moda e donazione di sangue, due mondi molto diversi riusciti ad unirsi efficacemente per raggiungere ... Secondo cataniatoday.it

Catania, la Frates celebra la “Giornata del donatore del sangue” - A Catania, la Fratres Catania Enna Messina (CEM) celebrerà l’evento nel Museo Diocesano con la conferenza “Donare il sangue, testimonianza di speranza”, fissata per le 9:30. Lo riporta livesicilia.it