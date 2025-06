La foto social di Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi | sempre più concreta l'idea della staffetta a Pomeriggio Cinque

La foto di Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi scattata a Capri d'autore alimenta le voci di una staffetta televisiva a Pomeriggio Cinque. Il loro incontro simbolico sembra suggerire un possibile cambio alla conduzione, con Myrta pronta a lasciare Quarto Grado per approdare su Rete4. Una strategia che potrebbe rivoluzionare il panorama dell’informazione pomeridiana, lasciando il pubblico...

Uno scatto che vede insieme Gianluigi Nuzzi e Myrta Merlino, entrambi all'evento Capri d'autore, sembra voler avvalorare le ipotesi finora circolate di un possibile passaggio del volto di Quarto Grado alla conduzione di Pomeriggio Cinque, lasciato dalla giornalista che andrebbe su Rete4. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: myrta - merlino - gianluigi - nuzzi

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Gianluigi Nuzzi, come abbiamo appreso, sarebbe il nome più caldo che in queste ore circola come possibile successore di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Vai su Facebook

Gianluigi Nuzzi verso Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino, la foto dell'incontro; La foto social di Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi: sempre più concreta l'idea della staffetta a Pomeriggio Cinque; Pomeriggio 5, Gianluigi Nuzzi alla conduzione dopo Myrta Merlino.

La foto social di Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi: sempre più concreta l’idea della staffetta a Pomeriggio Cinque - Uno scatto che vede insieme Gianluigi Nuzzi e Myrta Merlino, entrambi all'evento Capri d'autore, sembra voler avvalorare le ipotesi finora circolate di ... Come scrive fanpage.it

“Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque”, il retroscena sul giornalista al posto di Myrta Merlino - it, sarebbe il nome più caldo che in queste ore circola come possibile successore di Myrta Merlino a Pomeriggio ... fanpage.it scrive