La first lady ha scelto un look da generalessa firmato Adam Lippes che racconta molto più di quanto sembri

La First Lady ha scelto un look da generale firmato Adam Lippes, un abbigliamento che parla più di mille parole. Mentre le strade americane si riempivano di manifestanti del movimento “#NoKings”, a Washington si celebrava il 250° anniversario dell’Esercito degli Stati Uniti con una parata memorabile, in concomitanza con il 79° compleanno di Donald Trump. Al suo fianco, Melania Trump ha catturato l’attenzione con un outfit simbolico e potente, capace di comunicare molto più di quanto sembri...

M entre le strade americane si riempivano di manifestanti del movimento "#No Kings", a Washington andava in scena una celebrazione carica di simboli: il 250esimo anniversario dell'Esercito degli Stati Uniti, con una parata in grande stile che ha segnato anche il 79esimo compleanno di Donald Trump. Al suo fianco, Melania Trump si è presa la scena con un look che dice molto più di quanto sembri: sartoriale, americano e dal messaggio preciso. Un'apparizione che, ancora una volta, conferma come la First Lady usi la moda come strumento politico e comunicativo. Lo stile di Melania Trump. guarda le foto Melania Trump sceglie un tailleur americano doc.

