La Fiera di Venezia di Antonio Salieri torna in scena al Teatro Goldoni

Preparati a rivivere l’allegria e la maestria di Antonio Salieri con la sua opera buffa "La Fiera di Venezia". Tornata in scena al Teatro Goldoni, questa produzione celebra il bicentenario dalla scomparsa del compositore veneto, regalando al pubblico un’esperienza unica di musica e comicità. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa straordinaria ri-scoperta: ti aspettiamo sabato 28 giugno alle ore 18.00 per un appuntamento che promette magia e divertimento.

L’opera buffa dal titolo "La Fiera di Venezia" andrà in scena al Teatro Goldoni sabato 28 giugno, alle ore 18.00. Lo spettacolo, un omaggio al dramma giocoso di Antonio Salieri del 1772, viene riportato così alla luce in occasione del bicentenario dalla morte del celebre compositore veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - "La Fiera di Venezia" di Antonio Salieri torna in scena al Teatro Goldoni

