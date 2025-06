La Fiamma fa gli anni ed eredita la sezione femminile dal Monza

La Fiammamonza celebra il suo 55º anniversario, un traguardo che segna anche una nuova era per il calcio femminile monzese. Con l’eredita della sezione femminile dall’AC Monza e un organico rafforzato da tre formazioni, il club si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità. Questa collaborazione strategica promette di rafforzare lo sport locale e di far crescere talenti emergenti nel panorama del calcio femminile. Le tre compagini...

La Fiammamonza festeggia il 55simo compleanno e si ritrova con un organico potenziato da tre formazioni. Una conseguenza della decisione dell' Ac. Monza di cedere la gestione della propria sezione femminile allo storico club cittadino. In un comunicato, lo stesso Ac. Monza specifica che "assumerà gli oneri di gestione sostenuti da Fiammamonza per partecipare ai Campionati eo Tornei ufficiali giovanili di calcio femminile ". Le tre compagini "ereditate" dalla Fiamma sono la prima squadra neopromossa in Eccellenza e le formazioni Under 15 e Under 17. La Fiamma già dispone di compagini di queste tre categorie.

