La Festa di San Giovanni - Notte delle Streghe ai Giardini di via Sannio

Preparati a vivere un’esperienza unica tra magia, tradizione e folclore: dai riti ancestrali alle leggende delle streghe, i Giardini di Via Sannio si animano dal 21 al 23 giugno per celebrare la Festa di San Giovanni - La Notte delle Streghe. Un’occasione imperdibile per immergersi in atmosfere suggestive e scoprire il lato più misterioso della nostra cultura. Vieni a scoprire cosa rende questa festa così speciale!

Torna per il quarto anno consecutivo nei Giardini di Via Sannio la Festa di San Giovanni – La Notte delle Streghe. Dal 21 al 23 giugno, in un intreccio di sacro e profano, memoria e rito, folklore e spiritualità, i tre giorni della Festa accompagneranno i partecipanti in un viaggio suggestivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La Festa di San Giovanni - Notte delle Streghe ai Giardini di via Sannio

In questa notizia si parla di: festa - giovanni - notte - streghe

A San Giovanni la Festa di Liberetà con Paolo Hendel - Sabato 24 maggio a San Giovanni si celebra la Festa di Liberetà con Paolo Hendel, un evento promosso dallo Spi Cgil.

Festa di San Giovanni: La notte delle streghe https://viviroma.tv/agenda/eventi/festa-di-san-giovanni-la-notte-delle-streghe/… Vai su X

La locandina ufficiale della Festa di San Giovanni 2025 - La notte delle streghe ? Vai su Facebook

Festa Di San Giovanni – La Notte Delle Streghe; San Giovanni, la festa dell’estate; La Notte delle Streghe.

La Notte delle Streghe il 21 giugno celebra il solstizio d'estate a Roma - 3 giorni di festa a San Giovanni fino al 23 con musica dell'Orchestraccia nei giardini di via Sannio ... Come scrive adnkronos.com

Festa di San Giovanni, perchè viene definita la Notte delle Streghe? - Un’altra particolarità è che durante la Festa di San Giovanni in molti si facevano anche il bagno nel Tevere, per ... Si legge su funweek.it