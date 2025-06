La festa di nozze di Francesco Montanari e Federica Sorino | brindisi amici e balli fino a tardi

Un matrimonio da sogno sotto gli ulivi, dove Francesco Montanari e Federica Sorino hanno coronato il loro amore con un sì indimenticabile. La sera si è trasformata in una festa coinvolgente, tra brindisi, amici di sempre e balli sfrenati sotto le stelle. Un’occasione speciale per celebrare l’amore e l’amicizia, lasciando ricordi che dureranno per sempre. E così, la notte si è conclusa con un sorriso, pronti a iniziare un nuovo capitolo di vita.

Dopo il sì tra gli ulivi, l'attore e la compagna hanno festeggiato con una cena all'aperto, luci appese nel buio, amici di una vita e danze andate avanti fino a tardi.

