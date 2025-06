La Festa della Musica torna ai Musei del Bargello

invadono i suggestivi spazi dei Musei del Bargello, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Preparati a lasciarti trasportare da performance live, concerti improvvisati e melodie che celebrano la passione musicale in tutte le sue forme. Un’occasione unica per vivere l’arte e la musica in un contesto straordinario, condividendo emozioni e riscoprendo il potere universale del suono. Non mancare a questa festa che unisce cultura, creatività e divertimento!

Torna anche quest’anno, sabato 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, la Festa della Musica, manifestazione nata in Francia nel 1982 e presto diffusasi in tutta Europa, Italia compresa, sotto l’egida del Ministero della Cultura. Una giornata durante la quale sonorità di ogni genere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La Festa della Musica torna ai Musei del Bargello

In questa notizia si parla di: festa - musica - torna - musei

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

È festa ai Musei Reali, dal 13 al 15 giugno tornano le Giornate Europee dell'Archeologia: visite guidate, musica, attività per famiglie, accesso alle basiliche paleocristiane e lo spettacolo teatrale Gilgamesh – Frammenti di un’Epopea. #GEA2025 scopri: http://m Vai su X

È festa ai Musei Reali: dal 13 al 15 giugno tornano le Giornate Europee dell'Archeologia! Scopri il programma dell'evento: visite guidate, musica in collaborazione con l’Associazione Culturale Alchimea, recital di arpa celtica e moderna a cura di Sara Terzan Vai su Facebook

La Festa della Musica torna ai Musei del Bargello; Vivere la Festa della Musica 2025 in un museo di Parigi; Santa Maria CV, il Museo Archeologico celebra il solstizio d’estate con musica e cultura.

Dream pop e madrigali nel solstizio d’estate - Con il solstizio d’estate torna la grande "Festa della Musica": a Modena, sabato 21 sbocceranno 40 concerti con 250 ... Lo riporta msn.com

Brescia, il 21 giugno torna la Festa della Musica: 88 palchi, 3.000 musicisti, 790 band | TUTTE LE INFO - Sabato 21 giugno, a partire dalle 10, si terrà l’undicesima edizione della Festa della Musica, che porterà un gioioso e pacifico corteo di musicisti di ... Come scrive bsnews.it