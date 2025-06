La festa della musica targata Pollini tre eventi a Padova

Sei pronto a vivere un’estate all’insegna della musica e della condivisione? La Festa della Musica targata Pollini a Padova promette tre imperdibili eventi il 21 giugno, tra concerti gratuiti che trasformano ogni angolo della città in una vera e propria arena musicale. Un’occasione unica per celebrare la stagione più bella dell’anno e riscoprire la musica come bene di tutti, unendo generazioni e passioni in un’armonia coinvolgente.

Il 21 giugno la festa è doppia: non si celebra infatti soltanto l’inizio della bella stagione, ma anche la musica come bene di tutti, con concerti gratuiti che animano i luoghi più vari ed entrano con naturalezza nella vita sociale delle città. La storia L’iniziativa di un grande evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La festa della musica targata “Pollini”, tre eventi a Padova

