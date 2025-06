La Ferrari conquista la 24 ore di Le Mans per il terzo anno di fila

La Ferrari conquista per il terzo anno consecutivo la leggendaria 24 Ore di Le Mans, un'impresa già di per sé epica. Ma farlo con Robert Kubica al volante della Ferrari numero 83, quella gialla di Af Corse, trasforma questa vittoria in una favola moderna, degna dei migliori film hollywoodiani. Un trionfo che conferma come la passione e l’audacia possano trasformare sogni in realtà straordinarie. E questa storia, incredibilmente, è tutta vera.

Conquistare la 24 ore di Le Mans per il terzo anno di fila è già di per sé un'impresa. Farlo con Robert Kubica alla guida della Ferrari numero 83, quella gialla gestita da Af Corse, aggiunge alla storia quell'aspetto della favola che rende il tutto ancora più incredibile. Sembra il racconto di un film americano dove lo sceneggiatore ha esagerato con la fantasia per strappare qualche lacrima in più in sala. Invece è straordinariamente tutto vero. A guidare la "giallona" sotto la bandiera a scacchi della 24 ore più famosa del mondo c'è quell'ex ragazzo polacco che il 6 febbraio 2011 aveva rischiato di non risvegliarsi più dopo uno schianto terribile al Rally Ronde di Andora dove era andato a tenersi in forma in attesa di ufficializzare il suo passaggio alla Ferrari dove sarebbe stato il compagno di squadra di Fernando Alonso.

