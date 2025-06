La famiglia Borromeo lancia Kaleon per valorizzare il patrimonio storico

La famiglia Borromeo rivoluziona il proprio patrimonio con il lancio di Kaleon, un progetto ambizioso dedicato alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico e artistico italiano e internazionale. Cambiando il nome da SAG a Kaleon, si apre una nuova era di conservazione e innovazione. Con un modello di business unico nel panorama italiano e l’ipotesi di quotazione in Borsa, Kaleon si pone come custode delle eccellenze culturali per le future generazioni.

La famiglia Borromeo cambia il nome di Sag in Kaleon con l'idea di valorizzare, preservare e custodire il patrimonio storico e artistico italiano e internazionale e non solo quello della storica famiglia che già comprende in prima battuta le isole borromee del Lago Maggiore. Tra le opzioni sul tappeto c'è anche quella di quotare in Borsa la nuova realtà . Con un modello di business unico in Italia, Kaleon, facendo leva su una pluridecennale esperienza propone al mercato un progetto imprenditoriale finalizzato alla gestione dei tesori di proprietà di famiglie, enti e fondazioni non ancora completamente valorizzati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La famiglia Borromeo lancia Kaleon per valorizzare il patrimonio storico

