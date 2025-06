La doppia ambiguità della politica italiana sulla guerra tra Iran e Israele evidenzia le complessità di un'Italia spesso divisa tra interessi e alleanze. In un contesto internazionale così delicato, le scelte di Roma assumono un peso simbolico e strategico, anche se il panorama politico interno appare poco incline all'azione decisiva. Tuttavia, è fondamentale analizzare attentamente il posizionamento delle forze politiche e il loro impatto sulla stabilità e la stabilizzazione globale.

Davanti alla gravissima crisi internazionale in atto è ovvio che la politica italiana di per sé possa fare poco. È probabilissimo che fallisca il G7 di Kananaskis, figuriamoci, che peso possono avere Montecitorio e Palazzo Madama. Quanto a iniziative concrete, nessuno si aspetta niente di particolare dal governo, se non la messa in sicurezza dei cittadini italiani, e ancora meno dalle opposizioni. Tuttavia è importante guardare al posizionamento del primo e delle seconde. Quella che sta emergendo è una doppia ambiguità. Il governo, cui pure va dato atto di essersi mosso ad ampio raggio sul terreno politico-diplomatico, ha espresso una posizione in negativo, dicendo che l’Iran non può avere la bomba nucleare, ma senza minimamente indicare una strada percorribile per la de-escalation. 🔗 Leggi su Linkiesta.it