La donna morta a Villa Pamphilj e il presunto killer forse sposati | il giallo del matrimonio a Malta

Il mistero avvolge ancora la tragica scomparsa di una donna a Villa Pamphilj, mentre emergono nuovi dettagli sul presunto legame matrimoniale con Rexal Ford, forse celebrato a Malta. Gli investigatori cercano di fare luce sulla relazione tra i due e sui motivi che possano aver portato a questa drammatica conclusione. La verità si nasconde tra passato e segreti irrisolti, e il prossimo capitolo potrebbe rivelare risposte sorprendenti. Continua a leggere.

Gli investigatori che indagano sulla donna trovata morta a Villa Pamphilj cercano di capire se "Stella" e Rexal Ford fossero sposati. Da confermare un presunto matrimonio a Malta.

