La donna morta a Villa Pamphili è ancora un fantasma | Stella il lavoro da hacker e la nazionalità sconosciuta

Nel cuore di Roma, il mistero avvolge ancora la tragica vicenda di Villa Pamphili. La donna senza identità, ribattezzata "Stella" Ford, scomparsa tra ombre e enigmi, rimane un fantasma per le autorità e i cittadini. In un intreccio di segreti, lavoro da hacker e nazionalità sconosciuta, il caso si infittisce, lasciando dietro di sé più domande che risposte. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa storia oscura?

"Stella", Stella Ford. Ma Stella Ford non esiste. E poi che lavoro faceva? "Una specie di hacker", ha raccontato un ex coinquilino. E qual era la sua nazionalità? Non lo so ancora nessuno. La donna morta a Villa Pamphili, a Roma, è ancora un fantasma quando sono ormai passati nove giorni dal ritrovamento del suo cadavere e tre dall' arresto di quello che potrebbe essere suo marito, Rexal Ford, nonché il padre assassino di sua figlia. "Stella", aveva detto di chiamarsi quando è stata identificata a Roma dalla polizia e così si era presentata a un musicista che aveva condiviso la casa con lei e Ford a Malta, quando i due – ormai circa un anno fa – viveva sull'isola in mezzo al Mediterraneo.