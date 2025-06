La donna di Villa Pamphilj si faceva chiamare Stella | Rexal Ford cercava location per film dopo la sua morte

Nel cuore di Villa Pamphilj, un mistero avvolge ancora la donna conosciuta come Stella, trovata senza vita insieme a sua figlia. La sua identità rimane sconosciuta, alimentando ipotesi e speculazioni su chi fosse realmente e quale fosse il suo passato. Dopo la sua morte, si ipotizza che cercasse location per un film, ma chi era davvero quella sconosciuta donna chiamata Rexal Ford? Scopriamo insieme i dettagli di questa enigma irrisolto.

Spunta l'ipotesi di un nome per la donna trovata morta a Villa Pamphilj insieme a sua figlia. Si sarebbe fatta chiamare Stella. La sua identità è ancora ignota.

Sono americane la donna e la bambina trovate morte sabato scorso nel parco di Villa Doria Pamphilj e americano è anche l’uomo che potrebbe averle uccise a distanza di giorni. Origini diverse però: lui dai tratti latini, lei e la piccola con fisionomia puramente Vai su Facebook

